Il nuovo numero 10 per la Juventus? Eccolo | tifosi entusiasti | “È un sogno”

(Di martedì 29 novembre 2022) Laa caccia del fantasista che possa aiutarla a riprendersi la vetta della Serie A e dell’Europa League nel 2023. Lasi è incominciata a muovere seriamente sul mercato. La Vecchia Signora vorrebbe mettere le mani su un gioiello che gioca all’estero e che si sta mettendo in mostra nel Mondiale che si sta disputando in Qatar. Allegri ha bidi un trequartista. L’indicazione più lampante che questa prima parte di stagione ha dato allaè proprio questa: manca un uomo tra le linee, che sappia creare e fungere da collante tra i reparti di centrocampo e attacco. LaPresseFino alla scorsa stagione il problema non si poneva affatto: a presidiare quella zona di campo c’era infatti Paulo Dybala, che tra un problema fisico e l’altro riusciva comunque a dare il suo apporto in termini di cucitura di ...

Agenzia Nova

Per la sua estensione, la mobilitazione, il cuitotale dei partecipanti è difficile da ...la notte è stata circondata da alte barriere blu lungo i marciapiedi per impedire qualsiasi...tassello della politica pronto ad andare al suo posto. L'appuntamento per la costituzione del ... dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione aldei componenti dei gruppi ... Pubblicato il nuovo numero della newsletter sulla diplomazia economica della Farnesina “Gli anziani non autosufficienti in Italia sembrano non esistere. È quanto si osserva nel testo della Legge di Bilancio presentato dal Governo, che non vi dedica neppure una riga. Siamo sorpresi e pre ...È il 29 novembre, Lazzari compie 29 anni e il suo numero alla Lazio è il 29. «Giochiamocelo sulla ruota di Roma» scherza il terzino interpellato dai canali ufficiali ...