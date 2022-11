GF Vip | ex concorrente contro il programma | “Due pesi e due misure”

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, un ex gieffino si è scagliatoil. Si tratta di Stefano Bettarini che, attraverso le sue IG Stories, ha criticato aspramente il comportamento della produzione e di Alfonso Signorini. “Duee due” – Nel corso delle scorse L'articolo

Wanda Nara al Grande Fratelloin Argentina Wanda Nara al Grande FratelloL'indiscrezione racconta che la soubrette e imprenditrice argentina potrebbe tornare a essere ...' ossiaa ...L'opinionista ha fatto scoppiare a piangere la, dopo averle detto di elemosinare amore: ... Non ho fatto nulla per gioco' Oriana Marzoli una gieffina del GF7 nel nuovo appuntamento, non ...L'Isola dei Famosi partirà il prossimo aprile 2023 ma già spuntano i primi nomi dei possibili concorrenti. Intanto però si stanno tenendo i cast per scegliere i ...Vota il seguente sondaggio e scegli chi è il tuo concorrente preferito del GF Vip 7 dell'undicesima settimana.