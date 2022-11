“Fuori subito” GF Vip 7 | guai per due concorrenti | condannati dalle telecamere “Vergognosi”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 29 novembre 2022) Ormai gli spettatori stanno più attenti al linguaggio ed ai comportamenti deidel GF Vip 7 che alle dinamiche che vi nascono. Questo è grazie alla sensibilizzazione messa in atto in questi anni. Tempo fa il reality era totalmente senza freni, ma il mondo va avanti e si evolve. Eppure le espressioni pessime e di cattivo gusto non mancano mai tutt’oggi. Come quella usata da Luciano Punzo e Antonino Spinalbese. Lo hanno fatto entrambi, ma in due momenti completamente separati. L’ex di Belen Rodriguez aveva già deluso molti telespettatori nelle ultime ore per aver riso delle volgarità dette da Charlie Gnocchi sulla ex fiamma-lampo Oriana Marzoli. Figurarsi oggi che ha detto una parola inaccettabile in qualsiasi contesto, televisivo e non, che non dovrebbe più esistere. Antonino Spinalbese e Luciano Punzodal GF Vip 7? GF Vip 7, ...