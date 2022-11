Francesca Michielin | il suo Natale è buono grazie a un maglione

(Di martedì 29 novembre 2022) In occasione della settima edizione del Christmas Jumper Day, OVS scende nuovamente in campo destinando parte del ricavato della vendita delfirmato dalla cantante ai progetti di Save The Children

Il Fatto Quotidiano

Testimonial del progetto è quest'anno(nella foto), cantautrice, polistrumentista e, dato non trascurabile, influencer da quasi un milione di follower su Instagram . Un concorso ...Torna l'iniziativa di Ovs dedicata ai bambini: il Crhistmas Jumper Day in collaborazione con Save The Children. Quest'anno la testimonial è la bellissimaJumper Day Ovs . L'Appuntamento è per giovedì 1 dicembre. Da questo giorno infatti parte la settima edizione del Christmas Jumper Day, l'iniziativa solidale ... Francesca Michielin, la rivelazione di X Factor 2022 in diretta mercoledì 30 novembre alle 15 con Claudia… Francesca Michielin, la rivelazione di X Factor 2022 in diretta mercoledì 30 novembre alle 15 con Claudia Rossi e Andrea Conti [SEGUI] ...Il marchio rinnova il suo supporto a Save the children con un’iniziativa charity che coinvolgerà anche la piattaforma virtuale Roblox.