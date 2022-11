Esclusa dalla chat dai coetanei si toglie la vita a 13 anni Indagine in corso per istigazione al suicidio

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 29 novembre 2022) Una domenica come tante altre a Monopoli, cittadina in provincia di Bari. Una madre esce per alcune ore, torna a casa tranquilla. Dentro il bagno c’è la figlia, morta. Aveva appena tredici. Poco più che una bambina. È finita così, quando dovrebbe cominciare, ladi Sofia. Tredici, una famiglia che non potrà più darsi pace. Unche potrebbe essere maturato perché la ragazza si era sentita inadeguata,dai compagni di scuola. La hanno trovata, pare, ancora con il cellulare in mano. I carabinieri hanno analizzato il suo smartphone, alla ricerca di indicazioni. E hanno aperto un fascicolo peral, affidato alla pm Silvia Curione, con la supervisione del procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa. A Monopoli una ragazzina si è ...