Due studenti vengono bocciati agli scritti Di chi si tratta?

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 novembre 2022) Per i ragazzi de Il Collegio 7 è tempo di esami. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntata del docureality targato Banijay Italia. Glidevono affrontare la prova finale, e cioè i tanto temuti esami di terza media. Tuttavia, il percorso per arrivare a sedersi di fronte ai professori è ancora lungo e tortuoso. Merito delle scorribande delle settimane precedenti. “Il collegio 7”: tutti glidella nuova edizione guarda le foto Leggi anche › “Il Collegio 7”, la settima ...