Abusivismo | Musumeci | ' Recuperiamo i piccoli abusi | entro 30 giorni la nostra proposta'

... adesso dice di voler intervenire sull'edilizio , dopo la tragedia di Ischia . Ma fino a un certo punto. Ne ha parlato il ministro per la Protezione Civile Nello. "Noi come ...Abbiamo poi dato mandato al ministrodi creare un gruppo di lavoro interministeriale per ...Pichetto Fratin che aveva parlato ieri di arrestare sindaci e chiunque consenta l', '..."Questo Governo durerà a lungo". Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lunga intervista rilasciata a Corriere della sera e pubblicata questa mattina. Tanti i temi caldi sui quali si è ..."È una delle ipotesi - ha detto il ministro della Protezione civile - che abbiamo avanzato quando il Comune, la provincia o la Regione non sono nelle condizioni di mantenere il rispetto di una scadenz ...