Traffico Roma del 28-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta chiusa per incidente la galleria Giovanni XXIII in direzione del Foro Italico contestualmente chiusi tutti gli accessi in coinvolti lo ricordiamo nell’incidente sette veicoli inevitabile la formazione di rallentamenti tra via Vittorio Montiglio è la galleria intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tranina e Ardeatina trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti trapuntine Laurentina code persulla tangenziale est tra il bivio per la A24 e viale Castrense verso San Giovanni prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori in Piazza Ungheria le linee tram 23 sono integralmente sostituite da bus mentre la linea tram 19 sostituita da bus nella tratta Porta Maggiore Piazza Risorgimento maggiori ...