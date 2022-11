Socrates sui Mondiali 82 | «Santana ci spingeva | sempre puntare alla vittoria»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Mondiale del 1982 sono ricordati anche per la fantasticadell’Italia contro il Brasile per 3-2. Ne da una interpretazione interessante uno dei protagonisti di quella partita,, attraverso le parole del giornalista della BBC Fernando Duarte che lo aveva intervistato prima della sua scomparsa. Una chiacchierata più che un intervista, confessa il giornalista, durante la quale Zico ha ricordato quella partita dando un’interpretazione tutta brasiliana. Al giornalistaaveva confessato di non aver mai rivisto quella partita. Troppa la sofferenza per quel Mondiale mancato. Fu una partita particolare, una di quelle che in una Coppa del Mondo può essere considerata un classico. Nel 1982 il Brasile era governato da un regime militare e in questo contesto fu scelto il nuovo allenatore della nazionale verdeoro, Tele ...