Sky e i sindacati siglano accordo su Hybird Working per estenderlo a tutti i dipendenti

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sky e le organizzazioni sindacali hanno siglato unper estendere l’hybridin modo permanente e adell’azienda. L’interpreta in modo particolarmente avanzato la normativa sullo smarte introduce un modello innovativo che interessa tutta la popolazione aziendale. Rende infatti possibile il lavoro da remoto per più del 50% delle giornate lavorative mensili ed è caratterizzato da una grande flessibilità e da una particolare attenzione per alcune categorie di lavoratori.Dopo aver introdotto lo smartgià nel 2017 e successivamente l’hybrid...

Primaonline

L'accordo con iprevede anche il diritto alla disconnessione e conferma l'attenzione posta daper il benessere delle proprie persone, insieme a tutte le iniziative di welfare dedicate ...... preso da Siemens automazione, si è scoperto che non era nemmeno laureato una volta assunto; il responsabile delle relazioni esterne preso daMarco Marino è sotto attacco continuo dei'. Accordo Sky e sindacati sull'hybrid working Nuovo modello di smart working per i lavoratori di Sky che sceglie la via dell’inclusione e trova il modo di inserire anche i lavoratori turnisti. La società ha raggiunto con i sindacati un accordo ...Sky e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo per estendere l’hybrid working in modo permanente e a tutti i dipendenti dell’azienda. L’accordo interpreta in modo particolarmente avanzato ...