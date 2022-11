Selvaggia Lucarelli presa di mira da un ex professore di Amici | le sue parole

(Di lunedì 28 novembre 2022) La settimana appena trascorsa, non è stata affatto semplice per la giurata del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Parliamo, ovviamente, diche, nel corso degli ultimi giorni, è stata al centro di numerose polemiche e alcuni litigi anche durante la diretta di Ballando con le Stelle. Oltre a ciò, ad aggiungersi alla lista degli episodi che la renderebbero protagonista, vi sarebbe anche un post al vetriolo su di lei, pubblicato da un exdi. Ecco di chi si tratta e cosa ha scritto sulla giornalista e giurata del programma in questione. Exdisi scaglia controDopo una serie di battibecchi avuti con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto (in occasione dell’esibizione di ...

... ci sono o ci fanno allo scopo di creare suspense per gli ascolti In questa edizione molte delle banderillas sono finite sulla schiena diche però ha la tempra per non farsi ...... ci sono o ci fanno allo scopo di creare suspense per gli ascolti In questa edizione molte delle banderillas sono finite sulla schiena diche però ha la tempra per non farsi ...“I piedi sono al posto della testa, tutto capovolto“. Dopo gli insulti della puntata di ieri, Selvaggia Lucarelli risponde con un lungo post a Guillermo Mariotto, che l’aveva paragonata a una “scimmia ...Alta tensione a “Ballando con le stelle”: lo scontro di opinioni tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto finisce male. Ad infiammare la giuria è la performance, di danza e non, presentata dalla ...