Meloni “Mi assumo le scelte del governo | anche se dovessero costare in termini elettorali”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ha colto l’occasione di trovarsi davanti alla platea dell’Assemblea generale di Confindustria Veneto Est, per illustrarealcuni passaggi della manovra appena approvata: “Spetta alla politica assumersi la responsabilità delle– ha infatti tenuto a rimarcare la premier– ed io intendo assumermi fino in fondo leche faremo, ledelse questo dovessein, siamo qui per fare quello che è giusto per la nazione prima di quello che è utile per noi“. Laagli industriali del Veneto: “Abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione” Quindi il presidente del Consiglio ha spiegato che “Abbiamo bisogno delle energie migliori di ...