Marco Bellavia difende Micol e Oriana | contro Spinalbese | “Nessun rispetto”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 novembre 2022)intervenuto al GF VIP Party stasera ha dato dei giudizi molto precisi su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I conduttori Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge gli hanno chiesto di giudicare le ultime vicende della Casa e il mental coach non se l’è fatto ripetere due volte. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Antoninoè il “telegattone perché fa il gatto morto con tutte” L’ex volto di Bim Bum Bam continua a seguire le vicende del reality show di Canale 5 anche da Casa e non si perdedettaglio. Si è evinto anche stasera durante il talk show di Mediaset Infinity. Le sue risposte sono state sempre molto puntuale e precise, segno di chi non guarda solo la prima serata alla quale presenzia, ma anche le dirette giornaliere. In merito alla questione che ...