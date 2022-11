M5s respinge attacchi sul condono a Ischia | Sciacallaggio

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Non c'è pace nell'opposizione, nonostante le prove di dialogo sulle prossime regionali. La tragedia di, con morti e dispersi, ha riacceso i contrasti tra i 5stelle, il centro e la sinistra, con un pesante scambio di accuse. In ballo alcune delle decisioni del governo gialloverde, Conte-Salvini. "Conte è una bugia ambulante. Per lui mentire ormai è più semplice che respirare", attacca Francesco Bonifazi, deputato di Azione-Italia viva. Nel mirino le parole dello stesso Conte, secondo cui nel 2018 non avrebbe firmato alcunsu. Incalza il deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli: "Spiace precisare che l'articolo 25 del decreto Morandi del 2018 era nella sostanza un nuovoedilizio e che prevedeva al comma 1 bis la disapplicazione ...

E poi Valentina Aprea e l'ex Roberto Cenci . Una curiosità: all'evento a Palazzo Stelline si è ... Intanto il leader del, Giuseppe Conte, le accuse di aver fatto nel 2018 un condono per l'abusivismo a Ischia: 'Era una procedura di semplificazione' alla 'luce della legislazione già ... Una visita a sorpresa nell'area di cantiere dell'ospedale di Boscotrecase. Un "blitz" che però non ha sortito effetti, se non quello di una denuncia ai carabinieri e una polemica con i vertici dell'As ... Mentre a Ischia si scava per recuperare i corpi delle vittime sepolti dal fango, le polemiche politiche travolgono Giuseppe Conte. A finire sotto ...