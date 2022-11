Lo spazzolino Oral-B iO10 è davvero così intelligente come vogliono farci credere? La risposta non vi soddisferà!

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il nuovoelettrico utilizza l’AI (l’intelligenza artificiale) per rendere la pulizia dei denti più efficace. Ma servirà? Ormai anche per lavarsi i denti nel miglior modo possibile la tecnologia ha fatto passi da gigante. Scopriamo insieme che cosa ha in più lo-Brispetto agli altri in commercio. Fonte amazonQuestoelettrico dispone di un sistema di intelligenza artificiale che guida l’utente in tempo reale, trasformando ogni sessione di igienee in un’esperienza precisa e personalizzata. L’obiettivo è chiaramente quello di rendere la pulizia dei denti più efficace. L’intelligenza artificiale in unoIl nuovoelettrico utilizza l’AI per rendere la pulizia dei ...