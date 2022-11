LIVE Brasile-Svizzera 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia la ripresa!

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? Cambio all’intervallo per Tite: fuori Paqueta e dentro Rodrygo. L’intenzione è quella di aumentare i giocatori offensivi. 46? COMINCIA IL SECONDO TEMPO! 17.55 Lasta facendo giocar male il: serve una scintilla, una giocata individuale per sbloccare una partita bloccata. 17.50compatta e corta: la squadra di Yakin ha bloccato quasi tutto lo sviluppo del. Solo un’occasione nitida, quella di Vinicius: cestinata dall’esterno del Real Madrid con una conclusione sporca. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 tra. 46? Un minuto di recupero. 45? Sommer smanaccia sul cross teso: reattivo il portiere svizzero. 44? Cross mancino di Raphinha: Elvedi attento mette in angolo. 42? ...

