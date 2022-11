L' abusivismo edilizio | una piaga nazionale | non solo di Ischia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Adci sono 600 case abusive colpite da ordine definitivo di abbattimento e 27mila pratiche di condono presentate dagli abitanti in occasione delle tre leggi nazionali di sanatoria: 8.530 istanze a Forio, 3.506 a Casamicciola e 1.910 a Lacco Ameno. Numeri preoccupanti sopratutto dopo le tre frane avvenute atra il 2006 e il 2015 (una proprio a Casamicciola) ed il terremoto nel 2017 che ha causato 2 vittime, 42 feriti e 2630 sfollati. Ma ladell’riguarda tutta l’Italia nonl’isola dicon case, ville ed edifici costruite in luoghi dove non è sicuro ne legale edificare. Una situazione che il più delle volte viene regolarizzata con un condono dello Stato o con ordinanze di demolizione che non vengono eseguite mettendo a repentaglio la sicurezza di ...

Il Post

"La dichiarazione del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, secondo cui contro l''basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano farè è una ...Secondo l'ex primo cittadino, tuttavia, il problema di Casamicciola non sarebbe l': 'Le cause di questo disastro sono le stesse dell'alluvione del 1910, ovvero la fragilità del ... L’abusivismo edilizio a Ischia ha una lunga storia Una cifra esatta non esiste, ma secondo Istat il fenomeno, seppure in calo nel 2021, al Sud è quasi dieci volte ...Dopo l’alluvione su Ischia, una bufera si scatena contro il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Incaute le parole con cui questa mattina ha sbrigativamente trattato il dramma in corso nel ...