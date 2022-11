“La stanno allontanando” | retroscena su Gemma Galgani che nessuno si aspettava

... ma solo popolarità e visibilità: 'Dopo 13 anni ma chi ci crede più Lei è lì per le telecamere...' Gemma Galgani, l'ex non ha dubbi: 'Ladalla trasmissione' Successivamente Jean ...E una grande spinta, da parte di Paesi come Mauritania e il Qatar, per posizionare il gas naturale come combustibile di transizione per le nazioni che sida fonti energetiche ...Gemma Galgani è stata pilastro di Uomini e Donne per tantissimi anni, adesso qualcosa sta decisamente cambiando ...Jean Pierre, ex compagno di Gemma Galgani, sbotta contro la dama accusandola di essere interessata solo alla visibilità ...