La manovra è arrivata alla Camera. Polemiche sul tetto minimo per il pos

(Di lunedì 28 novembre 2022) - Il testo contiene misure divise in 16 capitoli e 156 articoli. Dal caro - energia al misure fisco, dalle infrastruttureGiustizia, dalle pensionisanità. Opzione donna è prorogata per il ...

- Il testo contiene misure divise in 16 capitoli e 156 articoli. Dal caro - energia al misure fisco, dalle infrastrutture alla Giustizia, dalle pensioni alla sanità. Opzione donna è prorogata per il ...... datata 27 novembre e appenaalla Camera . Il testo del provvedimento non è ancora ... Si tratta di quello che viene definito ' contributo dei Ministeri alla', cioè la spending review ...(Teleborsa) - "Il bilancio appena approvato dal governo Meloni per oltre 21 miliardi è riferito all'emergenza bollette. Si tratta di due terzi del valore dell'intera manovra impiegati per ...Silvio Berlusconi punta su pensioni e Superbonus, mentre Matteo Salvini continua ad agitare bandiere identitarie. Domani l'incontro Meloni-Calenda, oggi comincia l'iter di approvazione del testo alla ...