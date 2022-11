Grande Fratello Vip 7 | diciannovesima puntata | commenti a caldo

La 15enne ha postato un filmato in cui doppia alcune parole dell'ex concorrente delVip Elenoire Ferruzzi in merito alla chirurgia estetica. Nel dialogo l'ex gieffina critica ...... nel 2002, alla versione Spagnola del. Di lui si sa inoltre che oltre a pregresse esperienze come attore ha lavorato come collaboratore del programma in onda su Telecinco e nel 2017 è ...I consigli della redazione di Alfemminile sugli appuntamenti da non perdere in televisione per questo ultimo lunedì di novembre. Finisce un weekend ricco di appuntamenti che ha conquistato ancora una ...Ginevra Lamborghini potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione è stata lanciata da The Pipol Tv: la pagina Instagram ha annunciato che la sorella ...