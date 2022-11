Frane a Ischia | 8 vittime accertate | c' è anche un neonato Si cercano 4 dispersi LIVE

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di sabato mattina, continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori hanno individuato l'ottava vittima delle. Si tratta di un uomo di cui per il momento non si conosce ancora l'identità. Tra i mortiune due bimbi. Sono 4 i feriti e 230 gli sfollati. Oggi e domani chiuse le scuole sull'isola. Il Cdm ha dichiarato lo stato d'emergenza e disposto un primo stanziamento da 2 milioni

