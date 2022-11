LA NAZIONE

'Ho due figli da crescere e la moto da riparare, ma voglio insegnargli che i soldi si sudano con l'onesto lavoro e non si trovano in terra', ha spiegato il ...... prosegue la propria attività volta a far conoscere al pubblico italiano temi di particolare rilevanza per la storia del movimentointernazionale . Firenze, operaio trova portafoglio con 5mila euro e lo consegna alla Polizia "Ho due figli da crescere e la moto da riparare, ma voglio insegnargli che i soldi si sudano con l'onesto lavoro e non si trovano in terra", ha spiegato il trentenne ...FIRENZE: L'operaio è stato raggiunto dalle fiamme divampate nei locali dell'azienda. Soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono serie ...