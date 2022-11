Entrano in chiesa e insultano i fedeli | l' ultima protesta degli anarchici

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tornano glia Bologna: dopo le frasi offensive sui muri e un attentato sventato nelle scorse settimane, ieri un gruppo di quindici persone ha fatto irruzione in unaperre contro l'arresto di un compagno

quotidianodipuglia.it

'Le fondazioni di comunità hanno una perfetta aderenza ai bisogni del territorio - ha aggiunto - I progetti e le iniziative, chenell'attività della fondazione, originano nella collettività. ...A partire da domenica prossima 27 novembre 2022 " Prima di Avvento "in vigore le disposizioni del vescovo Franco Giulio Brambilla sull'applicazione in diocesi ... A Pallanza nelladi San ... Finestra forzata e i ladri entrano nella chiesa di San Francesco a Campi: via con i soldi