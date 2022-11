Domani la ripresa a porte chiuse | sabato rossoverdi impegnati a Venezia

LECCE - I giallorossi si ritroverannomattina all'Acaya per ladegli allenamenti. Per la prima seduta sono in programma test in palestra. I calciatori Banda, Ceesay, Colombo e Helgason, impegnati con le rispettive Nazionali ...Laè stata trainata dalle buone performance del settore secondario, sia dell'industria in senso stretto sia delle costruzioni, che hanno entrambe collocato la regione molto al di sopra dei ...Ecco di seguito il comunicato del club salentino: “I giallorossi, dopo i giorni di riposo concessi, si ritroveranno domani mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. per la ripresa degli allenamenti. Per la ...Sarà la prima gara casalinga del 2023 per la squadra di Allegri: prelazione per i Member, sconto per gli Under 30 ...