Diletta Leotta e Loris Karius allo scoperto | ecco il primo selfie di coppia

Leggi su diredonna

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha ritrovato l’amore grazie a, portiere di origine tedesca classe 1993 attualmente in forza al Newcastle, ma celebre soprattutto per la sua sfortunata esperienza al Liverpool. Ancora adesso, infatti, molti calciofili ricordano la sua prestazione negativa nella finale di Champions League 2018 persa 3-1 complici anche due sue “papere”. I due sono stati sorpresi insieme in più occasioni e sono reduci da una vacanza trascorsa sotto il sole di Miami, ma fino ad ora non hanno voluto rivelare alcun dettaglio su come siano conosciuti e innamorati. Non è escluso che entrambi preferiscano andare con i piedi di piombo prima di potersi lasciare andare a dichiarazioni roboanti e vogliano capire l’evoluzione di questo sentimento. Vi raccomandiamo... ...