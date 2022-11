Digitale terrestre | manca poco allo switch off | ecco la data definitiva

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tra meno di un mese, il 21 dicembre 2022 molti italiani potrebbero non poter vedere più la loro televisione. Per quel giorno, infatti, è previsto il passaggio dal protocollo Mpeg-2 a nuovo standard Dvb-T2. A meno che non si abbia un televisore di ultima generazione, dunque, non sarà più possibile vedere il: Rai, Mediaset e tutti i canali nazionali e locali. Il nero totale. Looff permetterà agli utenti della tv tradizionale, non quindi i possessori di smart tv, di usufruire di canali in alta definizione, HD e dei nuovi servizi interattivi. Quando sarà attivo il nuovo sistema Lo standard Dvb-T2 sarà attivomente dal 1 gennaio 2023. Dal 21 dicembre 2022, dunque, partirà il countdown degli ultimo 10 giorni utili per mettersi in regola con la propria televisione. Esiste un modo, in ...