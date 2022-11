Covid Cina oggi | ancora proteste contro lockdown | arresti

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono proseguite ancheleinle rigide misure di contenimento del, che hanno portato a numerosinel fine settimana. Gli agenti sono intervenutile centinaia di dimostranti scesi in strada nella capitale Pechino, nei pressi del quartiere diplomatico. A scatenare la protesta è stato l’incendio scoppiato la settimana scorsa in un edificio residenziale di Urumqi, nella provincia dello Xinjiang – gran parte della quale è sottoda oltre tre mesi – dove sono morte 10 persone: sui social sono partite subito le denunce dei residenti, secondo cui i blocchi imposti per contenere la diffusione delhanno ostacolato i soccorsi e reso più difficile la fuga degli abitanti ...

Il gruppo media britannico ha protestato con Pechino. Anche il governo inglese ha chiesto spiegazioni. Le autorità cinesi sostengono che Ed Lawrence non si era identificato come reporter ...