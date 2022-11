CM com – Perisic | ‘Mi manca l’Italia | l’Inter sarà sempre casa mia E mi aspetta il Milan…’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 28 novembre 2022) 2022-11-28 18:45:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ivanha lasciato, ma l’affetto per i colori nerazzurri non è svanito. L’esterno del Tottenham, impegnato con la sua Croazia nei Mondiali in Qatar, ha parlato a Gazzetta.it e confessato la nostalgia per: “Miun po’,sarannomia. Tutto sommato, Milano e il vostro Paese sono i posti in cui sono rimasto più a lungo, nella mia vita da calciatori”. ‘TORNO PRESTO’ – Nostalgia sì, ma presto l’occasione di tornare in Italia.infattiimpegnato con il suo Tottenham contro il Milan negli ottavi di Champions League: “Tornerò presto e avrò qualcosa di importante da ...