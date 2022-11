Calcio News 24

L'attualeha ottenuto 2 successi come quello netto per 5 - 1 a Lanciano datato 20 ... Complessivamente sono 3 i successi, il migliore probabilmente quello casalingo per 3 - 0 con l'...... dove non sono mancati successi di lusso, come il roboante 5 - 0 inflitto all'attuale... soltanto il difensore di proprietà dell'Cavalli non sarà del match, oltre al lungodegente ... Atalanta, capolista per rigori a favore in campionato. Ecco i numeri L'Under 18 domina il primo tempo, soffre nella ripresa ma alla fine ha la meglio sull'Atalanta: successo importante per i torelli di Asta ...Delle big solo Atalanta e Juventus hanno deciso di preparare la seconda parte della stagione nei rispettivi centri sportivi, una scelta che li vede in ...