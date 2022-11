Assegno unico e universale 2022 per i figli | gli importi previsti e come fare domanda - GUIDA Inps

Sale il tetto Isee per il bonus bolletta, aumenta l'e si estende il congedo parentale: le misure della Legge di Bilancio del governo Meloni per la famiglia Vale circa 1,5 miliardi il pacchetto di misure , presenti all'interno della Legge ...Nelle bozze della manovra che approda oggi alla Camera si scopre che l'aumento dell'per le famiglie numerose e non, annunciato dalla Meloni, è solo per chi ha figli sotto i tre anni. In questo modo si riduce la platea dei beneficiari e si creano discriminazioni. Una ...L’intervista di Interris.it alla vicepresidente del Forum delle associazioni famigliari Cristina Riccardi sulle politiche per la natalità e per le famiglie ...Lunedì 28 novembre il Ddl bilancio, approvato lunedì 21 dal Consiglio dei ministri, dovrebbe a pprodare in Parlamento. Per questo continua il lavoro al ministero dell'Economia e delle finanze per tras ...