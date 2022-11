Uomini e Donne | vanno via tutti dal Trono Classico? Cosa sta succedendo

Leggi su inews24

(Di domenica 27 novembre 2022) Alcune indiscrezioni sul web hanno sconvolto il pubblico di: chi rimarrà adesso al? Eccostarebbe. Dopo l’ultima esterna, la dama è stata molto chiara: “Lui si espone tanto su di me, questami fa piacere. È sempre stato come una calamita, nonostante io fossi molto frenata in L'articolo proviene da Inews24.it.