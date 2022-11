Star Wars | un amore senza fine | Quando lo sguardo dice tutto

... il primo trailer di The Mandalorian 3 è stato rilasciato a settembre scorso ma da allora gli aggiornamenti e le informazioni sui prossimi episodi dell'acclamata serie tv dicreata da Jon ...La Funko ha diffuso in rete l'immagine di una nuova figure della linea Pop! Movie Poster di: Episodio IV - Una nuova speranza , iconico primo film della saga di Guerre Stellari che festeggia il suo 45° anniversario. LEGGI - Quentin Tarantino parla della sua prima visione di...Lucasfilm ha confermato quando saranno svelate le prossime novità sulla terza stagione di The Mandalorian: trailer in arrivoR2-D2 e Luke sono le figure presenti nell'edizione Funko Pop! Movie Poster di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza ...