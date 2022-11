Sergio Costa su Radio 24 per “24 Mattino”

(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA – Domani (28 novembre), alle ore 8.35, il vice presidente della Camera dei Deputati(foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle, sarà in diretta su24 per partecipare alla trasmissione “24”. Secondo quanto riferisce lo stessosui suoi canali social, si parlerà di quanto successo a Ischia e di come prevenire questi disastri. L'articolo L'Opinionista.

Corriere del Mezzogiorno

All'epoca il ministro dell'Ambiente era, il quale riferisce che non era d'accordo con la misura e indica, invece, in Luigi di Maio l'artefice principale di quella legge. Già ai tempi, ...Dal 2018, sottolinea l'associazione ambientalista, si sono succeduti tre governi (Conte1, Conte 2, Draghi) e due ministri dell'ambiente e della transizione ecologica (e Roberto Cingolani)... Ischia, mille richieste per l’ultimo condono. Costa: a Casamicciola manca il Prg ISCHIA - L'ex ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dice che "non è il tempo delle polemiche". "Ma che sì, lui con quella norma non era proprio d'accordo". Lo dice perché nel fango di Ischia è ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...