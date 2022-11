Prova a uccidersi a 14 anni | salvata ' Spinta da un video su YouTube' - Cronaca - quotidiano net

Fondazione Umberto Veronesi

Provvidenziale l'intervento dei genitori. Denunciato un 30enne vicentino molto attivo sul social network . Nei filmati in Rete veniva spiegato come togliersi la vita. Il materiale è ora al vaglio ...... qui alla sua secondadopo l'eccezionale A Classic Horror Story , realizzato insieme a ...dai media e descritto come una inspiegabile ondata di violenza che porta gli abitanti adtra ... Suicidio tra i giovani, richieste di aiuto in aumento Provvidenziale l’intervento dei genitori. Denunciato un 30enne vicentino molto attivo sul social network . Nei filmati in Rete veniva spiegato come togliersi la vita. Il materiale è ora al vaglio dell ...La Polizia ha denunciato uno youtuber per istigazione al suicidio di una ragazza di 14 anni. Immediatamente è stato oscurato il suo ...