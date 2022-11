Mondiali Qatar 2022 | programma partite terza giornata | ecco i nuovi orari

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Idiproseguono in maniera spedita e, una volta terminata la secondadella fase a gironi, inizierà il terzo ed ultimo turno che precede la fase ad eliminazione diretta. Ledi ciascun gruppo, considerata l’importanza in ottica qualificazione agli ottavi di finale, verranno disputate in contemporanea. Per l’occasione ci sarà anche un cambiamento degli slot: sempre quattroal giorno, ma in due sole fasce ovvero quella delle 16:00 e quella delle 20:00. L’ultimadella fase a gironi andrà in scena da martedì 29 novembre fino a venerdì 2 dicembre.ilcompleto con tutti gli...