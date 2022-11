Le pagelle di Spagna-Germania 1-1 | in gol i subentrati

Leggi su 11contro11

(Di domenica 27 novembre 2022) Diversamente da quanto avvenuto nella semifinale di Sudafrica 2010,non si fanno male. Big match della seconda giornata del Gruppo E, Morata illude gli iberici, raggiunti da Fullkreg nel finale. Nei minuti finali i teutonici tentano il colpaccio, ma non ne hanno abbastanza per affondare. Le Furie Rosse perdono così la chance di staccare il pass per gli ottavi, mentre la Mannschaft guadagna il suo primo punto. Giocandosi così il tutto per tutto con la Costa Rica. Riportiamo allora ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di, diamo un giudizio alla prova del direttore di gara. Arbitro: Makkelie 6 – Il ...