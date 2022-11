Le pagelle del Benevento – Pastina fa disastri | Acampora determinante

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiReggio Calabria – Ilesce indenne dal Granillo imponendo il 2-2 alla Reggina di Filippo Inzaghi. Ledei giallorossi: Paleari 6,5: Intuisce il rigore, viene beffato da Canotto ma sale in cattedra nel finale abbassando la saracinesca e salvando il risultato. Leverbe 6: Prestazione non appariscente ma molto solida, rischia solo nel finale quando concede l’ultima chance aglia amranto. Capellini 6,5: Avvio stentato soprattutto in disimpegno, ripresa di grande spessore per leadership e letture tattiche.4: Due errori grossolani spianano la strada alla Reggina che fa 2-0. Non è giornata, Cannavaro lo cambia all’intervallo. (1’st El Kaouakibi 6: Col suo ingresso si passa a una difesa a quattro. Finora oggetto misterioso, sfodera una prova di ottima fisicità) Letizia 6,5: Concentrato in ...