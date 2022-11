Il Crotone batte il Latina con Mogos e torna al secondo posto

(Di domenica 27 novembre 2022) Serie C 15esima giornata ilcolleziona l’ottava vittoria consecutiva casalinga contro un buon0 Marcatori: 78°(4-3-3): Dini, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (), Awua, Petriccione, Vitale (Kargbo), Pannitteri (Chirico’), Gomez (Carraro), Tribuzzi (Tumminello). All. Nardecchia (Lerda squalificato)(3-5-2): Tonti, Giorgini, Carissoni, De Santis, Cortinovis, Ricciardi, Sannipoli, Bordin, Di Livio (Barberini), Margiotta (Rosseti), Fabrizi. All. Di Donato Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore Ass. G.ppe Licari di Marsala-Mattia Regattieri F. Ligure Quarto giudice. Simone Taricone di Perugia Ammoniti: Margiotta, Petriccione, Tumminello, Bordin Espulsi: Cortinovis Angoli: 7 a 3 per il ...

Insegue, però, l'altra corazzata calabrese: ildi misura il Latina, ridotto a giocare in dieci, e resta a - 4. Perde il Messina in casa contro la Turris: i siciliano rimangono così ...Il piazzamento di 'vice', infatti, torna al, chedi misura il Latina con un gol di Mogos nel finale. Messina sconfitto in casa e sempre fanalino di coda. Di seguito i risultati di gior ...Vittoria casalinga in Serie C, Girone C, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra Crotone e Latina.Siamo quasi a dicembre ma forse le parole, per questo Catanzaro, sono già finite. La squadra di Vivarini sembra la Reggina di Toscano o la Ternana di Lucarelli. Vince ovunque, contro tutti, dentro e f ...