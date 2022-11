Luce

Non c'è soloMarrone cantante famosa e amata dal pubblico. C'è anchecon tutte lefragilità e ...... cosa ha detto 'Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento - ha dettointervistata ... Sono appena nata', leparole. Interrotta più volte dall'emozione, ha raccontato chi era suo papà ... Emma e le sue fragilità: "Dopo la morte di mio padre è come se fossi nata di nuovo" - Luce "Io so chi ero quando c'era lui, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona..." ...a Firenze, al quale si è presentata con un look nuovo di zecca. Addio ai lunghi capelli biondo platino, Emma è tornata al suo colore naturale e un taglio molto più corto. Saverio Raimondo, il monologo ...