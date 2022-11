Cristiano Ronaldo | ponti d'oro dal Brasile | in 2 su di lui

Il progetto è di David Beckham, presidente del club americano, che avrebbe anche valutato una proposta per, tentando così di coronare il sogno degli appassionati di calcio che ...Per, fresco di risoluzione del contratto con il Manchester United, l'ultima chance per alzare la Coppa del Mondo al cielo. Il Portogallo attualmente occupa il nono posto nella ...Ronaldo, arriva la clamorosa indiscrezione sul possibile futuro dell’attaccante portoghese: offerta da 215 milioni! Secondo quanto riferito dalla CBS, Cristiano Ronaldo potrebbe presto approdare in ...Il Portogallo di Ronaldo ha trovato i tre punti nell'esordio contro il Ghana anche se dopo il match la polemica è impazzata ...