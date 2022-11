Corea del Nord | Kim | avremo forza nucleare più potente al mondo

7.00 Kim: avremo forza nucleare più potente LaNord intende avere "la forza strategica più potentemondo" Lo ha detto il suo leader Kim Jong - un in una cerimonia celebrativalancio di un nuovo missile intercontinentale. Kim ha ...LaNord, dotata di armi nucleari, intende avere "la forza strategica più potentemondo", ha affermato il suo leader Kim Jong - un in occasione di una cerimonia celebrativalancio di un ...Sul nucleare la Corea del Nord intende avere "la forza strategica più potente del mondo". Lo ha affermato il suo leader Kim Jong-un in occasione di una cerimonia celebrativa del lancio di un nuovo mis ...La piattaforma cinese Tencent ha rilanciato la visione di un film sudcoreano, dopo un blocco durato anni. Uno spiraglio che però non deve indurre a troppe speranze ...