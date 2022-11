Zaccheroni | «Il Giappone stupirà ancora»

Leggi su calcionews24

Alberto Zaccheroni, ex Ct del Giappone tra il 2010 e 2014, ha parlato dei Samurai Blue dopo l'esordio al Mondiale a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Mi fa piacere che a Tokyo pensino a me. Il successo contro la Germania è tutto loro. Hanno tecnica, velocità e resistenza, la Nazionale è cresciuta tanto. Ai miei tempi avevamo affrontato male solo la Coppa del Mondo, ora mi sembra che questa squadra abbia più autostima nei propri mezzi. Se alzano il livello di personalità possono competere ad alti livelli. Hanno solo il limite fisico».