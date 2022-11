“Un atto davvero indicibile” | Federica Panicucci | le gravi violenze affrontate a Mattino Cinque

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 26 novembre 2022) Sui canali Mediaset molto spesso si affrontano argomenti delicati tra cui anche quello ha portato avanti dadurante il suo programma5. Ma che cosa è successo? Durante una delle ultime puntate andate in onda sul canale 5 della fascia mattiniera, la conduttrice ha parlato a lungo con Barbara Sirotti, un’attrice che è andata lì per presentare al popolo italiano il suo ultimo cortometraggio dal titolo Aria.ildemocratico.comSi tratta di un cortometraggio che è stato in grado di portare a casa numerosi premi internazionali proprio come ha fpresente la stessa presentatrice: “Senti Barbara…Questo corto ha vinto 61 premi in tutto il Mondo…” Un cortometraggio che non è nato per caso ma che va a descrivere una situazione successa realmente, un ...