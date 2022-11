Pippa come un cane Arisa | l' insulto choc E lei reagisce così | Guarda

(Di sabato 26 novembre 2022) Niente foto. Questa voltausa la propria pagina Instagram per offrire una dolorosa carrellata di screenshot: nomi e cognomi di tutti gli utenti che sui social hanno pensato bene di insultarla nelle maniere più volgari e umilianti possibili. C'è chi le scrive "Ti puoi rifare quanto ti pare ma la cucuzza sempre cucuzza resta, fidati", chi tira in ballo la droga giocando con il suo nome all'anagrafe ("un"), chi la accusa di esibire le proprie forme per fare successo ("Hai una carrierapor***ostar, buttati", oppure "Quando non si hanno più meriti professionali, si mette il c***o al vento. Ma non era una cantante?"). Uomini e donne che, indistintamente, vogliono colpire senza pietà l'artista abruzzese. "Bando ai vittimismi - replica lei, su Instagram -, certe cose ...

Elle

...!1) INGUARDABILE - "No ragazzi, ditemi quello che volete, ma Richarlison è una. Inguardabile",... Tite se lo tienebodyguard. La rovesciata Dai, ha sbagliato lo stop e gli è venuta la ...... Antonio Cassano non cambia parere sull'attaccante del Tottenham: 'Lo confermo, è una! La ... Tite se lo tienebodyguard'. L'ex calciatore e ora opinionista sulla Rai per i Mondiali con la Bobo Tv stronca il gesto tecnico dell'attaccante del Brasile: «Antonio Conte lo tiene solo come bodyguard» ...Non è bastata la doppietta e i tre punti regalati al Brasile ad Antonio Cassano per fargli cambiare idea sull'attaccante verdeoro Richarlison. L'ex calciatore durante la Bobo Tv ...