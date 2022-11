LIVE Polonia-Arabia Saudita 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | 4 ammoniti nei primi 20? di gioco!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Al Burayk resta al suolo dopo un brutto contrasto, staff medico in campo. 21? Cartellino giallo per Al Maiki per proteste, che partita tesa. 20? Incredibile! Terzo cartellino giallo per la, ammonito anche Milik. 19? Laprova a farsi spazio in attacco, ma questa fase è altamente condizionata dai falli. 17? Fioccano i gialli, entrata pericolosa di Cash, che viene ammonito dall’arbitro. 16? Ammonizione per Kiwior, brutto fallo su Al Shehri. 14? Ancora corner per l’. 13? PARATA MIRACOLOSA DI SZCZESNY! Cannonata di destro di Kanno dalla distanza! 11? Brutto fallo di Kanno, calcio di punizione per la. 10? Cross stupendo di Bereszynski, Zielinski viene però anticipato dalla difesa ...

