LIVE – Berrettini Fognini-Auger Aliassime Pospisil 0-0 | Finals Coppa Davis 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW FOGNINI/- AUGER - ALIASSIME/POSPISILItalia - Canada 1 - 1: risultati e programma Sonego - Shapovalov 7 - 6, ...La finale manca dal 1998: "A casa avrei sofferto troppo. Ecco come aiuto la squadra" Australia in finale, Croazia battuta: Purcell e Thompson sorprendono Pavic/Mektic Hewitt: "Siamo gli ...I ragazzi di Filippo Volandri si giocano l'accesso alla finale di Coppa Davis contro il Canada, contro il quale serve una vera impresa sportiva.MALAGA - Per Matteo oggi ottimo allenamento, il miglior da un po' di tempo a questa parte, ma siamo ancora lontani dalla forma migliore. Le sue parole con i media italiani ...