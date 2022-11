La pioggia | i boati | la frana Ora bloccata in casa Parla Lisa | ' io al terzo piano ospito inquilini più sfortunati

Così le hanno consigliato i vigili del fuoco per precauzione , vista labattente. La sua abitazione, che ha resistito al disastro, è diventata il rifugio sicuro anche di altre persone come ...Ischia, 26. Unabattente e poi una serie di: questo il drammatico scenario della frana che ha colpito Casamicciola, sull'isola di Ischia. Al momento risultano 12 le persone disperse, mentre non ci sono ...Dopo lunghe e incessanti ore di pioggia battente sull’isola d’Ischia, alle 5 del mattino una vasta frana ha messo ...Lo hanno tranquillizzato i vicini di casa, che lo hanno filmato mentre era in una condizione critica a Casamicciola, sull'isola di Ischia flagellata dalla pioggia violenta dalla notte scorsa.