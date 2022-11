La minaccia di Luis Enrique a Ferran Torres su Twitch | Se esulti così

(Di sabato 26 novembre 2022) Una vittoria per staccare in anticipo il biglietto per gli ottavi. La Spagna si prepara alla grande sfida contro la Germania sotto la guida di, il tecnico che ha travolto la Costa Rica ...

Una vittoria per staccare in anticipo il biglietto per gli ottavi. La Spagna si prepara alla grande sfida contro la Germania sotto la guida diEnrique, il tecnico che ha travolto la Costa Rica all'esordio mondiale. Sui social però si fa un gran parlare di un'altra cosa, ovvero l'indiscrezione che lo stesso tecnico potrebbe diventare......Luis Enrique minaccia Ferran Torres: "Se esulta col gesto del ciuccio lo metto in tribuna" L'attaccante della nazionale spagnola è il compagno della figlia del ct. La paura del tecnico è quella di scoprire di diventare nonno attraverso un'esultanza particolare ...L'attaccante della Spagna è il compagno della figlia del ct, che potrebbe scoprire di diventare nonno... grazie ad un'esultanza.