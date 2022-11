Inter | Moratti | 'Lukaku? Che fregatura Zhang vuole resiste | è la scelta migliore'

(Di sabato 26 novembre 2022) Massimo, ex presdiente dell', ha concesso un'vista ai giornalisti di TL su Youtube per parlare a tutto tondo del mondo...

Db Milano 30/05/2017 - premio 'Rosa Camuna' / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: MassimoL'ex presidente dell', Massimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta ...Ecco, se fossi ancora presidente dell', sceglierei sempre Spalletti ", ha specificato, esternando un segreto di Pulcinella che gli amanti del calcio percepiscono già da un po' di tempo: ...Il Belgio è pronto per la seconda sfida Mondiale contro il Marocco, e il rientro di Romelu Lukaku sembra sempre più vicino. L'attaccante nerazzurro ha saltato la gara d'esordio… Leggi ...L'ex presidente nerazzurro parla di tutto mentre il campionato osserva la lunga pausa per la disputa dei Mondiali in Qatar ...