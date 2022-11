Frana Casamicciola | don Gino cerca i dispersi | «I cittadini hanno paura | non si cammina»

'Il mio pensiero va alle famiglie colpite dallaa Ischia,e alle altre comunità locali che in queste ore, insieme ai loro sindaci, stanno fronteggiando l'emergenza'. Lo afferma Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della ...... Mauro Di Vito, 'è quindi concreto il rischio di nuove frane nell'imminente, soprattutto in concomitanza con nuovi eventi piovosi, nell'area digià colpita stamani dalla forteche ...Su disposizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile, dopo l'invio di un ...Frana Casamicciola - Don Gino Ballirano sta partecipando alle ricerche per ritrovare le persone che risultano disperse. I fiumi di fango che stanno flagellando Ischia hanno sommerso persone e ...